Зеленський готовий чинити радикально, але є нюанс, – Сивохо

Сергій Сивохо вважає, що оточення Володимира Зеленського все більше його закриває. Facebook Сергія Сивоха

Президент України Володимир Зеленський готовий діяти радикально, але на ньому лежить занадто великий тягар відповідальності.

Як заявив в інтерв'ю "Стране" колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, оточення Зеленського все більше закриває його від об'єктивної інформації, "незважаючи на те, що у нього є телефон і він може читати".

"Я ненавиджу вираз "тепла ванна". Але навколо будь-якої людини можуть створити таку обстановку, що буде проникати тільки та інфа, яка потрібна. Я вважаю, що потрібно приймати радикальні рішення в цих випадках", – сказав він.

На питання, чи готовий Зеленський вчинити радикально, Сивохо відповів ствердно.

"Мені здається, що так. Я знав Зеленського ще до його президентства. Тоді він умів чинити радикально. Але занадто великий тягар відповідальності лежить", – додав ексрадник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сивохо зізнався, що за час роботи в РНБО до нього жодного разу не звернулися за порадою.