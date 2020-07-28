Заявив во время предвыборной компании свои цели на Донбассе, Владимир Зеленский произнёс фразу "главное — перестать стрелять", за что огрёб по полной. Критика шла по двум фронтам: во-первых, нужно было заставить Путина дать эту команду "перестать стрелять", а смысл политики Путина именно в том, чтобы стрелять. А во-вторых, даже если перестать стрелять, то это никак не приблизит возвращение Донбасса, потому что Путину нужна сепаратистская, то есть, контролируемая им территория, которую нужно впихнуть обратно в Украину, с чем не согласен сам Зеленский.

Есть и другая проблема. "Перестать стрелять", то есть, всеобъемлющее перемирие, пытался установить и Порошенко и сам Зеленский, но тишина держалась не более суток. Однако, Зеленский продолжал держаться подобной линии и она воплотилась в новый подход — идея "перестать стрелять" поднимается на новый уровень "Нормандского формата". Это означает, что документ о всеобъемлющем прекращении огня должны подписать все четыре стороны — т. е. лидеры Германии, Франции, России и Украины. Как говориться, "выше только звёзды". Договорились, и все замерли в ожидании. Более того, Зеленский позвонил Путину и, по словам Пескова, у них состоялся "конструктивный и деловой" разговор.

В самой Украине к этому соглашению отнеслись сложно и настороженно, ибо с понедельника украинским вооружённым силам запретили беспилотники, разведку и ответный огонь, а чтобы это было выполнено, появились специальные "смотрящие" от военного начальства. Более того, теперь если боевики откроют огонь, то сразу стрелять в ответ нельзя, а нужно в начале позвонить "наверх" за разрешением.

Так вот, это всё было очень и очень странно. Странно было, во-первых, то, что российская сторона согласилась вообще что-то подписать, ибо её позиция — нас тут нет, ведите переговоры с властями" ДНР-ЛНР". А еще возникал вопрос — а что будет делать Зеленский, если перемирие снова сорвётся.

Неизвестно, что будет дальше, но первый же день показал отменный троллинг Путина над Зеленским.

Во-первых, боевики открыли огонь. Отвечали ли им украинские военнослужащие, или звонили "наверх" неизвестно. Ну, а во-вторых, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня же заявил, что Россия не может гарантировать соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, потому что не является стороной конфликта. "На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) — это одно дело, — сказал он, — а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины".

Вот, собственно, и вся история под названием "нужно просто перестать стрелять". Конечно, Зеленский надеялся, что подъем проблемы на уровень "Нормандской четвёрки" обяжет Путина дать команду не стрелять. Но, как видим, не сработало. И, в свете этого, совершенно не понятно в чём был конструктивизм и деловитость разговора между Зеленским и Путиным, о которых упоминает Песков. Неужели Зеленскому не хватило ума или смелости спросить прямо — гарантируете ли вы прекращение огня? А если Зеленский знал единственно возможный ответ "нет", то о чём говорили (или конструктивно и деловито болтали) два лидера.

Таким образом, Путин остался при своей позиции и своих боевиках, а Зеленский с ничего не стоящей бумагой и ослеплённой собственной армией. А еще с всё тем же требованием — хочешь мира? — признавай боевиков властью, проводи под российскими автоматами выборы и вводи боевиков в украинский парламент.

Хорошая сделка.