Зеленський екстрено скликав РНБО: кордони України можуть закрити

Президент України Володимир Зеленський екстрено скликав засідання Ради національної безпеки та оборони через поширення коронавірусу в Україні.

Призначене воно на 12:30 п'ятниці, 13 березня. Оголосив про це сам президент під час засідання уряду.

За словами Зеленського, РНБО розгляне питання, пов'язані з політикою безпеки ситуацією в країні. Також стало відомо, що на засіданні йтиметься про можливість закриття українських кордонів і авіасполучення з низкою країн.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.

11 березня по всій Україні було оголошено карантин на термін до 3 квітня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал