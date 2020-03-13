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13 березня • оновлено в 11:55
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Зеленський екстрено скликав РНБО: кордони України можуть закрити

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Президент України Володимир Зеленський екстрено скликав засідання Ради національної безпеки та оборони через поширення коронавірусу в Україні.

Призначене воно на 12:30 п'ятниці, 13 березня. Оголосив про це сам президент під час засідання уряду.

За словами Зеленського, РНБО розгляне питання, пов'язані з політикою безпеки ситуацією в країні. Також стало відомо, що на засіданні йтиметься про можливість закриття українських кордонів і авіасполучення з низкою країн.

Скріншот

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Бетоном будем заливать?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А инцидент с Сивохой обсуждаться не будет? Или все норм.?
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Надо просто перестать болеть! (С)
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