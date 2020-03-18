Зеленський екстрено провів переговори з Червоним Хрестом: чим допоможуть

Україна отримає від Міжнародного комітету Червоного Хреста медичне обладнання та медикаменти для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це стало відомо після телефонної розмови глави України Володимира Зеленського і президента МКЧХ Петера Маурера.

"Співрозмовники домовилися про важливість забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму і на території Російської Федерації, в тому числі – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня", – відмічено в повідомленні.

Володимир Зеленський

Також Зеленський і Маурер домовилися координувати подальші зусилля щодо обміну полоненими. Ще сторони обговорили важливість розшуку українців, які пропали безвісти на території ОРДЛО і в окупованому Криму.

Глав держави подякував МКЧХ за гуманітарну допомогу, надану постраждалим від війни і внутрішньо переміщеним особам. При цьому Маурер пообіцяв незабаром прибути з офіційним візитом до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Міжнародною федерацією Червоного Хреста і ЮНІСЕФ видали практичне керівництво для захисту дітей і безпеки шкіл в умовах пандемії коронавируса.

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