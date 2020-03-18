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18 березня • оновлено в 16:04
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Зеленський екстрено провів переговори з Червоним Хрестом: чим допоможуть

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Україна отримає від Міжнародного комітету Червоного Хреста медичне обладнання та медикаменти для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це стало відомо після телефонної розмови глави України Володимира Зеленського і президента МКЧХ Петера Маурера.

"Співрозмовники домовилися про важливість забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму і на території Російської Федерації, в тому числі – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня", – відмічено в повідомленні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Також Зеленський і Маурер домовилися координувати подальші зусилля щодо обміну полоненими. Ще сторони обговорили важливість розшуку українців, які пропали безвісти на території ОРДЛО і в окупованому Криму.

Глав держави подякував МКЧХ за гуманітарну допомогу, надану постраждалим від війни і внутрішньо переміщеним особам. При цьому Маурер пообіцяв незабаром прибути з офіційним візитом до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Міжнародною федерацією Червоного Хреста і ЮНІСЕФ видали практичне керівництво для захисту дітей і безпеки шкіл в умовах пандемії коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Червоний хрест
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пока Зеленский названивает, уважаемый Пётр Алексеевич лично борется с коронавирусом, дезинфицируя парами алкоголя все места, где он появляется.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо там ЗЕ договорился? смешные вы...)
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