Зеленський другий рік поспіль "забув" про річницю створення ПЦУ

Вікторія Довгань Політика 13:17, 16.12.2020 Оновлено: 13:17, 16.12.2020

Президент України Володимир Зеленський другий рік поспіль проігнорував річницю створення Православної церкви України.

Про це свідчать дописи на його сторінках у Facebook, Telegram та на офіційному сайті Офісу президента. Зокрема, повідомлення від імені глави держави з'являлися у соцмережах 15 та 16 грудня, втім жодне з них не стосувалося історичної дати здобуття Україною права на власну помісну церкву, визнану Вселенським патріархатом.

Так, останній допис президента присвячений отриманню листів від школярів з Волині. Нагадаємо, що у першу річницю створення ПЦУ у 2019 році глава держави також не згадав про цю подію і навіть проігнорував урочисту літургію.

Володимир Зеленський не висловився з приводу історичної дати 15 грудня.
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На сайті президента України немає жодної згадки про річницю створення ПЦУ .
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Володимир Зеленський у Facebook проігнорував річницю Об'єднавчого собору.
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Президент України Володимир Зеленський знову не згадав про річницю створення ПЦУ .
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Що українці відзначають 15 грудня?

15 грудня 2018 року в Софійському соборі у Києві відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков. Його учасники уклали статут та обрали предстоятелем ПЦУ митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

А вже 6 січня 2019 року він отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія Томос про автокефалію ПЦУ – це документ, що засвідчує самобутність нашої церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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