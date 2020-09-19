Зеленський дозволив йти на вибори без довідок про судимість

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 3995, який дозволив кандидатам балотуватися на місцевих виборах без надання довідки про судимість.

Про це йдеться в картці проєкту закону, що з'явилася на сайті парламенту. Відзначається, що глава держави підписав проєкт закону "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах" в п'ятницю, 18 вересня.

Пояснимо, що законом був вилучений пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України, де вказувалося вимога надавати довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах. Тепер для підтвердження несудимості досить буде вказати про це в автобіографії кандидата.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його політичної партії буде вигідно програти на місцевих виборах.