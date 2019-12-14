"Це було колосальне обурення!" Зеленський "довів" помічника Путіна в Парижі

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандського формату" в Парижі часто переходив на українську мову, що стало "подразником" для російської сторони.

Про це в інтерв'ю Lb.ua заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Рєзніков. Він повідомив, що ситуація вивела із себе помічника президента РФ Володимира Путіна та "куратора Донбасу" Владислава Суркова.

"Є дуже важливий момент. Коли президент Зеленський спілкувався з лідерами, він спочатку виголосив вступну промову українською мовою", – розповів він.

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

"А потім сказав: для того, щоб вам було простіше, щоб не було якихось нібито непорозумінь, я перейду на російську. Але коли він говорив російською, він дуже часто переходив на українську мову, вживаючи терміни, словосполучення. Тому що у нього вже в голові [українська мова]", – пояснив Рєзніков.

Він додав, що спершу українська сторона не надала цьому значення: "Але виявилося, що з іншого боку це було [дратівливим фактором]".

Росіяни, за словами Рєзнікова, думали, що Зеленський робить це навмисно. Коли політичні радники вийшли для роботи з чорновим варіантом комюніке (комунікація йшла з французами і німцями англійською мовою), виявилося, що Сурков, щоб уникнути непорозумінь, використовував синхронний переклад.

"Поруч із ним стояла людина, яка йому перекладала все синхронно. І в якийсь момент він раптом почав нервувати й досить по-дитячому став наскакувати на Андрія Єрмака, який сидів разом із французами, з німцями та працював над текстом.

І ось пан Сурков, прямо демонструючи, що він зараз готовий піти, покинути переговори, сказав: "А що ви взагалі на українську переходите?" І це було колосальне обурення. Хоча бесіда вся йшла англійською. Це було всього-на-всього реакцією на те, що відбувається", – розповів Рєзніков.

Владислав Сурков The Insider

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін взяв із собою на "нормандський саміт" у Париж свого помічника Владислава Суркова в ролі так званого тіньового переговірника. Не завадило йому потрапити на зустріч навіть те, що він знаходиться під санкціями ЄС.

На зустрічі Сурков запам'ятався вкрай нервовою поведінкою і різкою позицією щодо подальшого розведення сил на Донбасі.

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