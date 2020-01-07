Рухається у правильному напрямку: у США відмітили карколомний успіх Зеленського

Президент України Володимир Зеленський отримав чергового ляпаса від адміністрації Трампа минулого тижня, коли Держсекретар Майк Помпео відмінив свій запланований візит у Київ, але не зважаючи на це багато в чому досяг успіху.

Про це сказано в статті The Wasington Post. Відзначається, що навіть не зважаючи на те, що Помпео мав поважну причину – загострення кризи в Ірані – Зеленський все одно мав усі підстави почуватися ображеним.

"Жорстока поведінка зі сторони Вашингтона, яка почалась ще з інавгурації у травні минулого року, не послаблюється навіть після того, як президент США Дональд Трамп вимагав розслідувати втручання України у вибори 2020 року", – вважає автор.

Проте, в статті підкреслюється той факт, що адміністрація Зеленського все ж таки досягла певного успіху.

"Не дивлячись на усі докори від Білого Дому і той факт, що він (Зеленський. - Ред.) прийшов до влади як абсолютний політичний неофіт в одній з найбільш проблемних країн Європи, адміністрація Зеленського, яка ще досі була досить екстраординарною, і діяла під тиском усіх наявних ситуацій, чудом досягає успіху", – підкреслює видання.

Автор відзначив, що економіка України стрімко зростає: експорт і внутрішні показники підвищуються, інфляція впала, а зарплати зросли майже на 10% в рік. Як відзначає Джеймс Брук з Ukraine Business News, українська валюта, гривня, зростає швидше, ніж будь-яка інша у світі.

Також, відзначається той факт, що МВФ дав попередню згоду на новий кредитний пакет, який може стимулювати іноземні інвестиції. Ключові антикорупційні заходи були підтримані парламентом, очікується прийняття великих економічних реформ, враховуючи приватизацію 500 державних компаній і лібералізацію продажу землі.

"Минулого тижня українське телебачення заполонили новини з повним сліз воз’єднанням, коли українські військовополонені, яких утримували в Росії протягом декількох років, повернулися додому. Війська по обидва боки фронтових ліній відступили назад. Тим часом, Росія погодилась заплатити Україні 7 млрд дол. США протягом наступних п’яти років за транзит газу, а також 2,9 млрд дол. США за врегулювання попередніх суперечок", – перераховує автор матеріалу.

Видання нагадує також, що до того, як обійняти посаду, 41-річний Зеленський був комедійним актором, і весь його попередній досвід полягав у тому, що він грав роль президента на телебаченні. "Тим не менше, вперше з 2005 року більше українців вважає, що країна рухається у правильному напрямі, ніж тих, що думають, що у неправильному. У державі, де політична корупція набула катастрофічних масштабів, 62% заявляють, що довіряють новому президенту", – сказано в статті.

На думку автора, президент Росії Володимир Путін, але не Трамп, помітив це. "Він вже погодився з Володимиром Зеленським здійснити два обміни полоненими та обговорив третій під час новорічної телефонної розмови. Він прийняв газову угоду, відмовившись від колишніх намагань задушити Україну припиненням зимових поставок газу", – аргументує він.

Трамп і Зеленський

За словами експерта по Україні в Атлантичній Раді Андерса Аслунда, Путін цілком задоволений мати справу з Зеленським.

"Бажання Путіна підпорядкувати Україну не зменшується. Втім, незважаючи на брак досвіду, Зеленський довів, що не стане легкою здобиччю Кремля. На саміті в Парижі минулого місяця, де були Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануєль Макрон, скликаному для обговорення виконання мирного плану для східної України, який давно зайшов у глухий кут, Зеленський "намагався відстояти певні "червоні лінії" для України", такі як відновлення українського контролю над кордоном з Росією", – наводить видання слова аналітика Володимира Сокора.

"Для тих, хто переймається корупцією, залишається єдине запитання стосовно Зеленського – чи буде він незалежним від Ігоря Коломойського, олігарха, який підтримував телевізійну кар’єру Зеленського та його кандидатуру на президентських перегонах, та який намагається відновити контроль над найбільшим банком України, незважаючи на звинувачення у його розкраданні. Єдиної думки наразі немає. Але поки що, наголошує Девід Крамер, експерт з питань України у Міжнародному університеті Флориди, Зеленський, "здається, тримається від Коломойського на відстані", – відзначається в статті.

Автор підкреслює, протягом десятирічь американські адміністрації, що змінювали одна одну, намагалися переконати українських президентів діяти саме таким чином, але здебільшого без великих успіхів. Однак зараз, на його думку, коли Зеленський робить фактично все, про що колись тільки міг мріяти Державний департамент, спостерігається вакуум американської присутності в Києві.

"Тимчасовий посол, Вільям Тейлор, залишив свою посадо минулого тижня, після свідчень про тиск Трампа на Зеленського, і поки що немає кандидата на його заміну. Також немає заміни Курту Волкеру, спеціальному представнику з питань України, який подав у відставку та виступив зі свідченнями. Зараз Помпео скасував два своїх візити протягом двох місяців", – вказує видання.

На думку автора, найбільш впливовим американцем, який переймається Україною, є особистий адвокат Трампа, Рудольф Джуліані, який співпрацює в Україні з супротивниками Зеленського та про-путінськими силами, зокрема з найбільш корумпованими в країні олігархами та політиками. Відзначається, що він все ще намагається назбирати бруд на Джо Байдена, а сам Трамп приторговує російською пропагандою про нібито втручання України у вибори 2016 року.

"Між тим, Зеленський, який хоче домогтися візиту до Білого дому, все ще очікує на його дату. Важко не зробити висновок, що адміністрація Трампа не в захваті від того, що в Україні, нарешті, з’явився компетентний президент", – резюмується в статті.

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