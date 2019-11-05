В Україні створять новий правоохоронний орган: Зеленський дав хід старій ініціативі

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони України створити новий правоохоронний орган – військову поліцію.

Таке завдання глава держави озвучив на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом міністрів у вівторок, 5 листопада, передає пресслужба президента.

"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня повинен впровадити нову об'єднану систему керівництва й управління силами оборони, яка буде відповідати стандартам НАТО. Крім того, в структурі Міноборони має бути створено сучасний ефективний правоохоронний орган – військову поліцію", – сказав Зеленський.

В Україні створять військову поліцію

Також глава держави розпорядився до кінця року створити концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробити проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Розмови про створення військової поліції ведуться ще з 2015 року, коли до Верховної Ради внесли відповідний законопроєкт.

Міністерство оборони планувало здійснити плани до 2018 року, проте орган так і не з'явився.

Наступним законопроєктом про функції військової поліції передбачалося, що вона буде мати більш широкі права, ніж військова служба правопорядку, яка діє в складі Збройних сил України.

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