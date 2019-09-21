Зеленський доручив створити потужний план оборони України: оприлюднені деталі

Президент України Володимир Зеленський поставив перед військовими стратегічне завдання - розробити "динамічний план оборони".

Про це заявив глава Міністерства оборони України Андрій Загороднюк в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, підсумковий план оборони буде періодично переглядатися, виходячи з ситуації.

"У нас взагалі стратегічне планування - це один з наших найбільших пріоритетів. Тому що президент вже через кілька днів після призначення уряду поставив завдання Міноборони розробити так званий план оборони. Це не документ, який буде один раз випущений. Він буде переглядатися з періодичністю, тому що ситуація динамічна", - заявив чиновник.

За його словами, даний документ не буде єдиним.

"Паралельно будуть розроблятися концепції по кожному виду ЗСУ. І в кожному з цих видів буде план розвитку, який буде базуватися на погрозах, які ми бачимо перед Україною, або зараз або в перспективі. Далі вже питання фокусу", - підкреслив Загороднюк.

Представник оборонного відомства впевнений в строках реалізації проекту.

"План буде представлений в наступному році. Але проект плану, вже перші напрацювання цього плану вже будуть в цьому році. В цьому році наша головна задача - це зробити оборонний огляд і взагалі аналіз контексту безпеки", - зазначив він.

Чиновник також описав методику розробки плану.

"Взагалі процес такий - ми спочатку аналізуємо поточну ситуацію, причому не тільки у військовій сфері, а й усіх факторів: економічних, політичних, культурних, соціальних і т.д., які можуть впливати на ситуацію з безпекою в країні. Паралельно з цим робиться оборонний огляд. Є огляд можливостей, які є вже зараз. Далі, грунтуючись на цьому, ми визначаємо сценарій загроз. Далі, грунтуючись на сценаріях загроз, визначається вже стратегія оборони і, звичайно, стратегія національної безпеки", - резюмував він.

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