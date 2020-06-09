Зеленський доручив розвідникам добути інформацію для переговорів в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі зовнішньої розвідки добути дані, які допоможуть в переговорах в Мінську і під час зустрічі в "нормандському форматі".

Про це йдеться в зверненні Зеленського до СЗР під час представлення їх нового глави Валерія Кондратюка, опублікованому на сайті глави держави. За словами Зеленського, ця інформація допоможе зберегти міжнародну підтримку України.

"Чекаю від служби розвідувальну інформацію для вироблення оптимальної переговорної позиції України як у Мінську, так і під час засідання в "нормандському форматі". Ви маєте докласти всіх зусиль для збереження міжнародної підтримки України", – заявив глава держави.

Зеленський доручив розвідникам добути інформацію для переговорів в Нормандські форматі сайт ОПУ

Крім цього, Зеленський зазначив, що розвідка повинна ефективно здобувати інформацію про плани і наміри ворогів України.

"Розвідка має ефективно виявляти всі потенційні загрози та виклики українським інтересам і протидіяти їм. Здобування попереджувальної інформації щодо планів і намірів ворогів нашої державності, незалежності, нашого суверенітету – це ключова функція розвідки", – заявив президент.

Також Зеленський акцентував увагу нового глави розвідки на захисті економічних інтересів країни, роботі з військово-промисловим комплексом і допомоги українцям за кордоном в умовах глобальних потрясінь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України.

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