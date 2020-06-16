Зеленський доручив посилити переговори щодо вакцини проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну посилити міжнародні переговори щодо співпраці в придбанні вакцини проти COVID-19, якщо вона буде виготовлена.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. Глава держави зазначив, що в України хороші відносини з Євросоюзом.

"Україна повинна отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, як тільки вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному", – сказав гарант.

Також на нараді Зеленського з членами уряду, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін готується представити порядок страхових виплат сім'ям загиблих і постраждалих медиків від COVID-19.

За словами Шмигаля, виплати здійснюватимуть залежно від того, як заразився медик: безпосередньо протидіючи коронавірусу чи за інших обставин.

"Коронавірус продовжує приносити нові жертви, і ми повинні діяти так само швидко, тому спрощуємо бюрократію, щоб вже на ділі допомагати сім'ям загиблих і постраждалих", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США оприлюднили попередні результати випробування вакцини від COVID-19.