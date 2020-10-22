Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом телеканалам: де і коли дивитися

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом національним телеканалам.

Як повідомляє в Facebook пресслужба ОПУ, тема інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги та виклики". Відзначається, що розмову з президентом покажуть в ефірі у четвер, 22 жовтня.

В ОП також анонсували вихід програм із Зеленським:

Телеканал Україна – о 18:00

1+1 – о 18:25

Телеканал ICTV – о 20:20

Inter TV-Channel – о 23:00

Зеленський дав інтерв'ю чотирьом телеканалам ОПУ

Прессекретарка президента Юлія Мендель у Facebook додала, що під час інтерв`ю було обговорено найважливіші питання: від глобального виклику COVID-19 до боротьби з корупцією та важкості реформування секторів.

"Інтерв'ю відкрите, майже без планування, без обмежень чи цензури. Фактично, найвідкритіше інтерв'ю президента України. Що цікаво – динаміка та емоційність розмови. Інтерв'юери те й діло ставили уточнення та нові запитання. Обговорювали кожну проблему до дрібниць. Володимир Зеленський, як завжди, щирий до останньої краплі", – написала вона.

За її словами, Зеленський розповідав про співпрацю з МВФ, легалізацію канабісу та чи буде українська вакцина проти COVID-19. Також піднімалися питання про мирні переговори та "посадки" за злочини.

"Раз по раз у президента виникають емоції, і нові розповіді дедалі більше приголомшують тележурналістів. Наприклад, про те, який супротив довелося пережити, щоб назначити нового голову Геокадастру, та як він виявив 5 млн гектарів вкрадених земель, або те, чому реінтеграція Донбасу без вільної економічної зони неможлива. Під час інтерв'ю атмосфера була, буквально, наелектризована інформацією, динамічністю, зацікавленістю", – підкреслила Мендель.

Нагадаємо, що 20 жовтня глава держави виступив зі щорічним зверненням до українців з трибуни Верховної Ради, де розповів про проблеми з коронавірусів і ситуації з окупованими територіями.

Зеленський з журналістами ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ОПУ

Інтерв'ю із Зеленським Facebook/Юлія Мендель

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ОПУ пояснили, чому президент Володимир Зеленський охочіше дає інтерв'ю іноземним ЗМІ.