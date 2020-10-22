Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом телеканалам: де і коли дивитися
В ефір ТБ інтерв'ю з президентом вийдуть 22 жовтня
В ОПУ назвали тему розмови – "Осінь-2020: перемоги і виклики"
Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом національним телеканалам.
Як повідомляє в Facebook пресслужба ОПУ, тема інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги та виклики". Відзначається, що розмову з президентом покажуть в ефірі у четвер, 22 жовтня.
В ОП також анонсували вихід програм із Зеленським:
Телеканал Україна – о 18:00
1+1 – о 18:25
Телеканал ICTV – о 20:20
Inter TV-Channel – о 23:00
Нагадаємо, що 20 жовтня глава держави виступив зі щорічним зверненням до українців з трибуни Верховної Ради, де розповів про проблеми з коронавірусів і ситуації з окупованими територіями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ОПУ пояснили, чому президент Володимир Зеленський охочіше дає інтерв'ю іноземним ЗМІ.