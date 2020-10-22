Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом телеканалам: де і коли дивитися

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
11,8 т.

  • В ефір ТБ інтерв'ю з президентом вийдуть 22 жовтня

  • В ОПУ назвали тему розмови – "Осінь-2020: перемоги і виклики"

Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом телеканалам: де і коли дивитися

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом національним телеканалам.

Як повідомляє в Facebook пресслужба ОПУ, тема інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги та виклики". Відзначається, що розмову з президентом покажуть в ефірі у четвер, 22 жовтня.

В ОП також анонсували вихід програм із Зеленським:

  • Телеканал Україна – о 18:00

  • 1+1 – о 18:25

  • Телеканал ICTV – о 20:20

  • Inter TV-Channel – о 23:00

Зеленський дав інтерв'ю чотирьом телеканалам

Нагадаємо, що 20 жовтня глава держави виступив зі щорічним зверненням до українців з трибуни Верховної Ради, де розповів про проблеми з коронавірусів і ситуації з окупованими територіями.

Зеленський з журналістами
Президент України Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ОПУ пояснили, чому президент Володимир Зеленський охочіше дає інтерв'ю іноземним ЗМІ.

Українаінтерв`юОфіс президента Володимир Зеленський