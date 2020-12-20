Зеленський дав велике інтерв'ю американцям: OBOZREVATEL зібрав топові заяви

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському виданню The New York Times. Повний текст бесіди опублікували на сайті Офісу президента.

Голова держави розповів про плани України на 2021 рік, боротьбу з корупцією, про відносини із США і вакцину від коронавірусу, а також про ситуацію на Донбасі. OBOZREVATEL зібрав топові заяви Зеленського.

Про відносини із США

Президент заявив, що не хоче, щоб про мир на Донбасі домовлялися "глобальні гравці" без участі України.

"Я, президент України, не хотів би, щоб стосовно миру на Донбасі та умов цього миру домовлялися якісь глобальні гравці. Для нас важливо бути за цим столом переговорів, тому що без нас неможливо домовитися. Тому що суб'єктом цієї домовленості є Україна", – пояснив він.

До того ж Зеленський зазначив, що не любить розмірковувати про глобальні речі й не вірить, що великі країни домовляються про все на світі.

"Я хочу пояснити свою позицію. Коли ми говоримо, що Сполучені Штати Америки сядуть за стіл із Російською Федерацією і вони домовляться про все, про весь світ – я в це не вірю. Тому що багато різних інтересів, і треба не забувати, що кожна маленька країна має свою незалежність і своє бажання. І великі гравці ніколи не зможуть домовитися загалом про все, тому що в кожної країни є своє "я", – висловився Зеленський.

Про вакцину від коронавірусу

За словами Зеленського, Україна не увійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину від коронавірусу, оскільки наша держава втратила позиції у світі та Європі. Він зазначив, що на питання про отримання Україною вакцини, могли б вплинути Сполучені Штати Америки і Великобританія.

"Тут ми повинні бути, скажімо так, акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн, повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними. Звичайно, я б цього не хотів, звичайно ж, будь-який закон, який блокує експорт вакцин, я як президент не можу підтримувати просто тому, що це ще один крок до того, що ми можемо бути в кінці черги з вакцинації, а значить, більше українців загине. Я не можу підтримувати будь-яке подібне законодавство будь-якої країни, навіть якщо це наш стратегічний партнер, незалежно ні від чого", – сказав Зеленський.

Він припустив, що питання вакцинації може стати ще одним геополітичним ударом. Росія, за його словами, може почати ще одну інформаційну війну через свою вакцину "Супутник".

"Тому що вакцину" Супутник" сьогодні пропонують у суспільстві й в інформаційному просторі України. Російська Федерація використовує для цього телеканали, зокрема українські, які є союзниками політики Російської Федерації. Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка і Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо", – сказав президент.

Він підкреслив: Україна не буде використовувати російську вакцину, яка не пройшла всі випробування.

"У нас із вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. До того ж я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна передусім засновує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину", – зазначив глава держави.

Про зміни в Конституції України

Гарант заявив, що Україна готова змінювати Конституцію в напрямі децентралізації згідно з Мінськими угодами, але тільки не на умовах Росії. Зеленський зазначив, що ні в угодах, ні в "нормандському форматі" нічого немає про членство України в НАТО.

"Щодо змін до Конституції в напрямі децентралізації ми говоримо: це згідно з мінськими угодами, на це ми готові. Змінювати Конституцію в тому напрямі, про який ми іноді чуємо в медіапросторі від Російської Федерації, – тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден", – підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що Україна виконує всі зміни згідно з "Мінськом" у межах децентралізації в Конституції.

"Я розумію, що ми хочемо окремі повноваження, право вибору, щоб ніхто потім не спекулював на питаннях мови, щоб жителі Донбасу розмовляли, як вони хочуть, – будь ласка, на всі ці речі, я вважаю, що ми повинні бути максимально ліберальними ... Я це говорив президенту РФ на зустрічі в "нормандському форматі". Ми це будемо робити, незалежно ні від чого. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються", – пояснив він.

Президент підкреслив, що компроміси на переговорах – це нормально, адже без них війна не закінчиться.

"Але скрізь повинна бути логіка. У всіх діях, у всіх компромісах повинна бути логіка. Логіка і результат", – підсумував він.

Про плани України на 2021 рік

Зеленський розповів, що до того, як став президентом України, жив глобальними планами. Але зараз, крім стратегічних, великих напрямів, ситуацію змінила пандемія коронавірусу.

"Щоранку я прокидаюся й отримую моніторинги: із сьомої ранку окремо від Міністерства охорони здоров'я, окремо від прем'єр-міністра, окремо від РНБО отримую. З різних регіонів, де скільки людей захворіло, де скільки, на жаль, померло. Я вимагаю, щоб у мене були докладні цифри – хто помер, вік, скільки медиків, кількість поліцейських, який відсоток вчителів, усіх контактних людей, ті, хто потенційно має більше контактів і може бути носієм. І, звичайно ж, кількість дітей – хворих і померлих. Але, слава богу, статистика щодо дітей і в нас, і в усьому світі мінімізована, оскільки діти найлегше переносять. Сьогодні з ранку настрій у мене кращий, тому що ми вже тижнів зо два-три поспіль отримуємо статистику, скажімо так, стабілізації цієї складної ситуації", – сказав Зеленський у відповідь на питання про плани на наступний рік.

Про боротьбу з корупцією

За словами президента, щоб перемогти корупцію в Україні, необхідно перемогти олігархів. Водночас Зеленський зазначив, що в цивілізованому світі у них існує два виходи.

"Олігархи стають великим бізнесом, і тоді вони не впливають ні на політику, ні на засоби масової інформації. Тоді, якщо вони платять податки і забезпечують робочі місця, у держави з ними прекрасні робочі відносини. Якщо фінансові групи мають політичний вплив, постійно займаються лобізмом, мають ЗМІ, в яких вони не просто міноритарії, а контролюють інформаційну політику, вони з великих підприємців перетворюються в олігархів. І тоді держава повинна з ними боротися", – сказав він.

Зеленський сказав, що в Україні олігархи представлені у Верховній Раді й констатував, що власниками всіх телевізійних груп сьогодні є такі "великі підприємці". Він вважає, що коли ці речі вдасться запобігти державі, тоді можна говорити про перемогу над олігархами.

"Чи переможемо ми повністю корупцію після перемоги над олігархами? Ні. Тому що не тільки такими засобами перемагається корупція. Я вважаю, що передусім потрібна цифровізація, тому це окремий напрям, яким ми займаємося. Менше контакту людини з чиновником – більш цифрових напрямків. Ми вже зробили багато всього: і водійські посвідчення, і цифровий паспорт. Ми в цьому перші у світі. Таку річ ми швидко зробили: зараз всі дотації, які буде отримувати малий бізнес, – вони знову будуть отримувати їх в електронному вигляді. Ось цей наш великий портал під назвою "Дія" – ресурс, на якому всі ці права, паспорти, закордонні паспорти тощо, – ми все концентруємо на ньому, і вже сьогодні на ньому буде такий додаток, коли весь наш потерпілий малий бізнес зможе отримати гроші, зареєструвавшись там, якщо ми введемо локдаун", – зазначив президент.

Про Донбас

Зеленський заявив, що дуже хотів би, щоб США відігравали активну роль у переговорах у врегулюванні конфлікту України з Росією. Він вважає, що посилити переговори в "нормандському форматі" міг би обраний президент США Джо Байден, оскільки "він добре розуміє питання України і Росії".

"І дійсно, в "нормандської форматі", який породив Мінські угоди, ми зробили важливі, я вважаю, кроки вперед. У нас зараз дійсно в десятки разів менше загиблих і поранених. Однак Донбас вмирає без України. Присутність там окупаційних військ вбиває технології, освіту, медицину, є екологічні катастрофи через затоплені шахти, мародерство і розпиляні на метал заводи, які там були. Ситуація страшна, тому я кажу справедливо – Донбас без України вмирає. Тому я вважаю, що Сполучені Штати Америки можуть дуже сильно вплинути", – вважає президент.

Глава держави підкреслив, що говорити просто про закінчення війни вже мало. Зеленський зазначив, що Україні потрібна реінтеграція Донбасу.

"А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека і гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі. І ми бачимо вільну економічну зону на території Донбасу, щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б зіграти США. Ну і ми розуміємо, що США сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити результат війни на Донбасі й початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський запросив українців у святкове містечко "Миколай приймає друзів" біля Офісу глави держави на вулиці Банковій, незважаючи на пандемію COVID-19.