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7 жовтня • оновлено в 17:53
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/ Політика

Зеленський дав наказ спростити проходження КПП та переміщення товарів у ОРДЛО

8.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити процедуру в'їзду-виїзду осіб і переміщення товарів на окупованих територіях Донбасу.

Відповідний указ №738 був опублікований на сайті офісу президента 7 жовтня, документ набуває чинності із дня оприлюднення.

У ньому йдеться, що він був складений з метою створення умов для проходу громадян і проїзду транспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі, забезпечення відновлення зруйнованого мосту і облаштування КПВВ, зокрема і "Станиця Луганська".

Так, Генштабу та Луганській ОДА Зеленський доручив поставити цілодобову охорону і освітлення місць зберігання будматеріалів для зруйнованого мосту, а також своєчасно завершити всі роботи.

Відновлення мосту у Станиці-Луганській

Відновлення мосту у Станиці-Луганській

Офіс президента

Кабінету міністрів президент розпорядився "опрацювати питання щодо спрощення в'їзду та виїзду осіб і переміщення товарів" у (та із) ОРДЛО, а також медичної допомоги на них. Крім цього, уряд має відремонтувати автомобільні дороги Н-21 Старобільськ-Луганськ-Хрустальний-Макіївка-Донецьк (на ділянці Старобільськ-Щастя) і Т1306 Сєвєродонецьк-Новоайдар.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А яке спрощення? Це просто ремонт
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленскому пора в ростов
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филипп филипыч
филипп филипыч
диванные воены вас злит тот факт что отношения постепенно улучшаются?)
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7
2 из 4 ответов | показать все
Голованов Сергей
Голованов Сергей
филипп филипыч, отношения между кем?!?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Klizmahohlenko Gerald, и чего ты в бешенстве?
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