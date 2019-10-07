Зеленський дав наказ спростити проходження КПП та переміщення товарів у ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити процедуру в'їзду-виїзду осіб і переміщення товарів на окупованих територіях Донбасу.

Відповідний указ №738 був опублікований на сайті офісу президента 7 жовтня, документ набуває чинності із дня оприлюднення.

У ньому йдеться, що він був складений з метою створення умов для проходу громадян і проїзду транспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі, забезпечення відновлення зруйнованого мосту і облаштування КПВВ, зокрема і "Станиця Луганська".

Так, Генштабу та Луганській ОДА Зеленський доручив поставити цілодобову охорону і освітлення місць зберігання будматеріалів для зруйнованого мосту, а також своєчасно завершити всі роботи.

Відновлення мосту у Станиці-Луганській Офіс президента

Кабінету міністрів президент розпорядився "опрацювати питання щодо спрощення в'їзду та виїзду осіб і переміщення товарів" у (та із) ОРДЛО, а також медичної допомоги на них. Крім цього, уряд має відремонтувати автомобільні дороги Н-21 Старобільськ-Луганськ-Хрустальний-Макіївка-Донецьк (на ділянці Старобільськ-Щастя) і Т1306 Сєвєродонецьк-Новоайдар.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося розведення сил.

Для місцевих мешканців, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.

21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінуванні Україною території біля моста.

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