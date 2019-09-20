Зеленський дав старт роботі Антикорупційного суду

У п'ятницю, 20 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про початок роботи Вищого антикорупційного суду.

Також новий закон уточнює підсудність кримінальних справ ВАС, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Проєкт закону №1025 "Про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду)" повернуто з підписом від президента", – повідомляється на сайті Ради.

Нагадаємо, 18 вересня монобільшість президентської партії "Слуга народу" і представники інших політичних сил у Верховній Раді України проголосували у другому читанні за проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суді".

У новому законі повідомляється, що:

підсудність Вищого антикорупційного суду як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із дня початку роботи цього суду (крім кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та завершене прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

До Вищого антикорупційного суду передаються всі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершене прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Всі клопотання і обвинувальні акти у цих справах подаються слідчим суддям ВАСУ, апеляційні скарги – до Апеляційної палати ВАСУ.

Якщо справи не розглянуті у першій і апеляційній інстанції до набуття чинності цим законом, такі провадження передаються до ВАСУ для розгляду у встановленому порядку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. На урочисте відкриття прибув також президент України Володимир Зеленський.

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