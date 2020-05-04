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4 травня • оновлено в 22:59
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Зеленський дав старт підготовці до виходу з карантину

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Обмежувальні заходи в Україні через коронавірус COVID-19 триватимуть до 11 травня, але вже цього тижня країна починає підготовку до виходу з карантину.

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Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, про це заявив президент Володимир Зеленський на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

За його словами, Кабінет міністрів готує рішення, яке допоможе підприємцям і споживачам підготуватися до безпечного виходу з карантину.

"Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров'я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас лише завдяки вчасним карантинним заходам. Але оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною готуватимемося до цього вже на поточному тижні", – зауважив президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об'єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Розглядається також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада зможе обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, що склалася в місті та регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати чіткі санітарні норми.

Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Володимир Зеленський Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
вірус карантин президент Офіс президента Кабінет Міністрів України
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Sokur Tanya
Sokur Tanya
Зеленский ты врун разберись с кредитами для предпринимателей Почему в залог требуется заложить квартиру.И речь идёт не о миллионах А о тисячах.Зачем ты нагло врешь И нашем гражданам и всему миру.
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Політика

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