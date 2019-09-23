Зеленський дав сотні обіцянок українцям: що виконали

Президент України Володимир Зеленський дав 200 передвиборчих і програмних обіцянок українському народові.

Як повідомляє "Слово і Діло", з моменту інавгурації Зеленський дав 98 обіцянок. З яких глава держави виконав 16 обіцянок, провалив – 13.

Відзначається, що основним досягненням Зеленського став обмін полоненими між Україною і Росією. Також гарант виконав свою обіцянку і про скасування депутатської недоторканності.

Одніїє з гучних обіцянок Зеленського був контроль над будівництвом моста Дніпрі.

Однак у лідера українців були і провали в перші місяці роботи. Так, президент не дотримав слова і кілька разів виходив на сцену до акторів "Студії 95", з яким раніше працював.

Ще Зеленський обіцяв призначати глав нових глав правоохоронних органів. Однак своїми призначеннями він перепризначив керівника поліції Хмельницької області на ту ж посаду у Львівську область, а головного поліцейського Сумщини відправив в Запоріжжя.

Також гарант провалив обіцянку, що стосується "швидких" від фонду Ріната Ахметова. Три місяці тому Зеленський заявив, що міста і села отримають до 200 авто "швидких допомоги", не за рахунок бюджету. Однак станом на вересень медичні установи отримали лише 57 нових спецавтомобілів. Решта "швидкі" Фонд Ахметова планує передати до 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Бокланом.

Крім того, раніше OBOZREVATEL підвів підсумки перших 100 днів Зеленського-президента, виділивши головні плюси і мінуси нової команди.

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