"Звернемося до Росії, і все повернуть": Зеленський розкрив план дій щодо розкрадених кораблів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна звернеться до Росії, щоб повернути вкрадене обладнання з повернутих кораблів ВМС "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

Про це глава держави розповів у відео "Відверто з президентом", опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент" 25 листопада (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Зеленський додав, що російській стороні буде передано список обладнання, якого недорахувалися на українських військових кораблях.

Ілюстрація. кораблі ВМС ТАСС

"Не все там у порядку. Деякого обладнання там немає, але, як я і обіцяв, зараз з'являться списки чого немає... Ми звернемося до Росії, і вона нам це поверне", – сказав український лідер.

Президент також пообіцяв, що за три місяці катери "Бердянськ" і "Нікополь" будуть відремонтовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що кораблі прибули у напіврозібраному стані та без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їхні особисті речі, зокрема білизну.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили у "нормальному стані".

Пізніше з'ясувалося, що Федеральна служба безпеки Росії і пропагандистські ЗМІ намагалися відхреститися від звинувачень у крадіжці з українських кораблів, використовуючи змонтований ролик.

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