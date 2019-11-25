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25 листопада • оновлено в 19:22
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"Звернемося до Росії, і все повернуть": Зеленський розкрив план дій щодо розкрадених кораблів

1.3т
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна звернеться до Росії, щоб повернути вкрадене обладнання з повернутих кораблів ВМС "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

Про це глава держави розповів у відео "Відверто з президентом", опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент" 25 листопада (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Зеленський додав, що російській стороні буде передано список обладнання, якого недорахувалися на українських військових кораблях.

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Ілюстрація. кораблі ВМС

Ілюстрація. кораблі ВМС

ТАСС

"Не все там у порядку. Деякого обладнання там немає, але, як я і обіцяв, зараз з'являться списки чого немає... Ми звернемося до Росії, і вона нам це поверне", – сказав український лідер.

Президент також пообіцяв, що за три місяці катери "Бердянськ" і "Нікополь" будуть відремонтовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пізніше з'ясувалося, що Федеральна служба безпеки Росії і пропагандистські ЗМІ намагалися відхреститися від звинувачень у крадіжці з українських кораблів, використовуючи змонтований ролик.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Повернення українських кораблів Росією Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика Військово-морські сили України видео
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Про унитазы не забудьте. Вернём в первую очередь, а список на память оставим ...
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