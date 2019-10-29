"До 15 листопада": Зеленський дав обіцянку добровольцям. Відеофакт

Президент України Володимир Зеленський схвалив прийняття в першому читанні законопроєкту про пільги для окремих категорій учасників АТО на Донбасі і пообіцяв добровольцям, що підпише документ.

Він озвучив свою позицію в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. Відповідне відео опублікувала у вівторок, 29 жовтня, пресслужба Офісу глави держави (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Кожен із нас у боргу перед добровольцями, які захищали нашу Україну. Думаю, що це – правильна відповідь. На жаль, це відбувається тільки зараз, а не п'ять років тому", – заявив президент.

Зеленський дав обіцянку добровольцям щодо пільг Скріншот з відео

Зеленський запевнив, що говорив про підтримку законопроєкту на зустрічах із волонтерами та добровольцями, які він проводив останнім часом.

Після успішного проходження другого читання глава держави дав обіцянку підписати документ.

"Я впевнений, що парламент прийме цей законопроект у другому читанні. Я його підпишу. Ми ставили завдання зробити це до 15 листопада", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі і посперечався з бійцями.

На скандал у Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато хто підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

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