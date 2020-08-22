Війна, мінімалка і коронавірус: про що розповів Зеленський у новому інтерв'ю. Відео

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "Україна 24", в якому відповів на актуальні питання про ситуацію на Донбасі, переговори з РФ і поширення COVID-19.

OBOZREVATEL зібрав головне з цього інтерв'ю.

Перемир'я на Донбасі

Зеленський заявив, що пишається дотриманням режиму тиші в зоні Операції Об'єднаних сил.

"Бойових втрат, бойових летальних випадків немає. Я пишаюся цим. Щодня ми отримуємо результат. Я радію і вірю, що це серйозний крок вперед", – підкреслив він.

"Мінськ" і зустріч в "нормадском" форматі

На думку Зеленського, зараз немає сенсу говорити про заміну Мінська для переговорів Тристоронньої контактної групи.

"Ми вдячні кожній країні, яка нам пропонує майданчик для цих важливих переговорів, але зараз всі розмови в форматі Мінська відбуваються в відеоформаті через COVID, тому я вважаю, що від майданчика або від міста або місця це не залежить зовсім. Залежить тільки від людей, які залучені в ТКГ. Тому я думаю, що дуже рано говорити про зміну міста і мені здається, що неправильно особливо зараз це робити", – сказав він.

Президент додав, що делегати від України в ТКГ – Леонід Кравчук і Вітольд Фокін – "професійні, потужні українські дипломати з чіткою проукраїнською позицією, патріотичною та збалансованою".

Також він підтвердив, що зустріч радників глав "нормандської четвірки" щодо ситуації на Донбасі пройде 28 серпня.

"Домовилися на кінець серпня, 28 числа. Потім, я вважаю, повинна ще бути зустріч міністрів закордонних справ "четвірки" і потім зустріч лідерів", – повідомив Зеленський.

Ситуація в Білорусі

Президент України засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести проти чинної влади.

"Влада і суспільство повинні знайти формат діалогу, неважливо який, але не кийками, вибачте. Спокійний формат діалогу, і вийти з цього складного питання, складного становища, яке триває в Білорусі", – підкреслив він.

Що стосується офіційної позиції України, то Зеленський зазначив: "найголовніше – відносини між народами".

"Це глибше і важливіше, ніж відносини між правліннями, між владою. Все це тимчасово в нашому житті", – додав він.

Новина оновлюється...