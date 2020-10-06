Зеленський дав категоричну відповідь щодо виборів в ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому наразі неможливе проведення виборів в окупованих районах Донбасу.

В інтерв'ю виданню Politico Europe, текст якого оприлюднено на сайті Офісу президента, голова держави наголосив, що в разі проведення виборів в ОРДЛО в нинішніх умовах там не буде вільного доступу для всіх партій. Також він нагадав про пріоритет безпекового критерію у врегулюванні ситуації на Донбасі.

"Я казав і президенту Макрону, і канцлеру Німеччини Меркель, і президенту Путіну, що в нас не буде там спостерігачів, якщо не буде кордону (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати перебіг виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи. З точки зору безпекової ситуації – не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, – має бути вільний вибір народу України. Не працюватиме правоохоронна система. Ми не знаємо, що буде відбуватися, якщо не буде (контрольованого Україною. – Ред.) кордону між Україною та Росією. Кордон України має контролювати саме українська влада. Я це кажу відкрито. Я вважаю, що по-іншому не може бути. Суспільний вибух у нас в Україні, той чи інший пункт – це просто фізично неможливо", – пояснив свою позицію Зеленський.

Він підкреслив, що в одному з "мінських" пунктів є виведення всіх незаконних військових формувань з території України із зазначенням того, як їх будуть виводити й куди вони повинні вийти. Після цього має відбутися передача українській владі контролю над кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Мінський процес опиниться під загрозою зриву, якщо Верховна Рада України не проголосує за зміни в закон про місцеві вибори на Донбасі, де йдеться про неможливість проведення голосування в ОРДЛО.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що така ініціатива суперечитиме українському законодавству.