"Головне, що почали спілкуватися": Зеленський дав перше інтерв'ю російським пропагандистам

Президент України Володимир Зеленський вперше дав повноцінне інтерв'ю журналістам із Росії.

Він поспілкувався з представником пропагандистського телеканалу "Россия 1" Павлом Зарубіним, передає "РИА Новости".

Телеканал анонсував, що повна версія інтерв'ю, а також "реакція оточення українського лідера на розмову з російським кореспондентом" вийде у неділю, 15 грудня, в програмі "Москва. Кремль. Путін".

Володимир Зеленський Liga

На "России 1" також зазначили, що в бесіді з журналістом після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі Зеленський сказав: "Головне, що ми всі почали спілкуватися".

Скрін трансляції "России 1"

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