"Головне, що почали спілкуватися": Зеленський дав перше інтерв'ю російським пропагандистам

Президент України Володимир Зеленський вперше дав повноцінне інтерв'ю журналістам із Росії.
Він поспілкувався з представником пропагандистського телеканалу "Россия 1" Павлом Зарубіним, передає "РИА Новости".
Телеканал анонсував, що повна версія інтерв'ю, а також "реакція оточення українського лідера на розмову з російським кореспондентом" вийде у неділю, 15 грудня, в програмі "Москва. Кремль. Путін".
Володимир Зеленський
Liga
На "России 1" також зазначили, що в бесіді з журналістом після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі Зеленський сказав: "Головне, що ми всі почали спілкуватися".
Скрін трансляції "России 1"
Як писав OBOZREVATEL, раніше:
Група пропагандистів російського телеканалу "Звезда", який висвітлює окупацію Донбасу, прилетіла до Києва.
Вони заявили, що таким чином відреагували на "запрошення" президента України Володимира Зеленського, яке пролунало на "нормандському саміті".
Там Зеленський закликав російських пропагандистів перестати придумувати фейки і запропонував їм приїхати в Україну, щоб побачити реальну картину життя країни.
Він також яскраво потролив топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі "Бріоні", якщо для об'єктивності відвідає Україну.
Пізніше в СБУ повідомили, що журналістка телеканалу "Звезда" Діана Сіразі прибула до Києва як приватна особа.
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