Головна Новини
12 грудня • оновлено в 20:21
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Головне, що почали спілкуватися": Зеленський дав перше інтерв'ю російським пропагандистам

7.9т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вперше дав повноцінне інтерв'ю журналістам із Росії.

Він поспілкувався з представником пропагандистського телеканалу "Россия 1" Павлом Зарубіним, передає "РИА Новости".

Телеканал анонсував, що повна версія інтерв'ю, а також "реакція оточення українського лідера на розмову з російським кореспондентом" вийде у неділю, 15 грудня, в програмі "Москва. Кремль. Путін".

Новини
"Формула майбутнього": Зеленський дебютував як колумніст

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Liga

На "России 1" також зазначили, що в бесіді з журналістом після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі Зеленський сказав: "Головне, що ми всі почали спілкуватися".

"Головне, почали спілкуватися": Зеленський дав інтерв'ю пропагандистам РФ

Скрін трансляції "России 1"

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
інтерв`ю політика
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
151
7
Смішно
9
Цікаво
24
Сумно
21
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Пусть Дима пирамидка приедет у Путина интервью возьмёт. Будет интересно посмотреть , как пирамидка обтекать будет. Если его Бондаренко лысой тыквой по столу возила и он сидел с полными шароварами.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Скоро порохоботов резать будут, копайте схроны.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
К. Алла
К. Алла
Все нормальные русские и украинцы хотят дружить. Долбонацики с обеих сторон может и против, но слова им не давали)
Показать комментарий полностью
Ответить
12
6
2 из 5 ответов | показать все
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ivanov Ivan, да уж, культура так и прёт...Кембридж? Оксфорд?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
_ Зепепупик
_ Зепепупик
К. Алла, что значит "Долбонацики с обеих сторон"? Все долбонацики на одной стороне скопились.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги