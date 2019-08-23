Зеленський дав громадянство синові чеченського генерала і ще 10 іноземцям

У п'ятницю, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства 11 іноземцям, які воювали проти Росії на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з документом, українські паспорти отримають 11 осіб. Серед них – Тімерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тімерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

Володимир Зеленський дав громадянство 11 іноземцям Деловая столица

Всі особи, які прийняті до громадянства України відповідно до цього указу, брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України на сході країни.

Повний перелік імен розкривати в ОП відмовилися, оскільки відомство не розголошує особисті дані.

Тімерхан Мунаєв Днепр Вечерний

Іса Мунаєв Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський уже надавав українське громадянство іноземцям, які воювали на Донбасі. Підписані були укази про видачу паспортів спочатку 14 особам, а пізніше ще 9.

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