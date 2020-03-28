Зеленський дав головнокомандувачу ЗСУ нові повноваження: про що мова

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові повноваження головнокомандувача Збройних сил України.

Відповідний указ опублікували на сайті глави держави. Так, це сталося після того, як в Україні розділили обов'язки головнокомандувача і начальника Генерального штабу ЗСУ.

Зеленський дав головнокомандувача ЗСУ нові повноваження korrespondent.net

Повноваження головнокомандувача Збройних сил України:

здійснювати безпосереднє військове керівництво ЗСУ;

здійснювати управління застосуванням ЗСУ та підпорядкованими іншими складовими сил оборони;

визначати комплект боєздатних сил і засобів ЗСУ для передачі його Командувачу об’єднаних сил;

організовувати підтримання боєздатності Збройних сил;

здійснювати контроль готовності ЗСУ та підпорядкованих сил, які мають бути передані у підпорядкування для виконання завдань з оборони держави;

організовувати контроль за забезпеченням ЗСУ військовою технікою, озброєнням й іншими майном;

звітувати перед президентом і міністром оборони щодо досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами;

затверджувати розроблені органами військового управління документи щодо розвитку і забезпечення видів, окремих родів військ ЗСУ;

затверджувати документи щодо застосування Збройних сил та інших складових сил оборони під час виконання бойових завдань;

організовувати спільну підготовку ЗСУ та інших складових сил оборони для набуття досвіду з виконання бойових завдань;

організовувати розроблення та подання на затвердження стратегічного плану застосування 3СУ у відсічі збройній агресії;

видавати обов'язкові до виконання у Збройних силах накази і директиви;

затверджувати положення про командування видів, окремих родів військ Збройних Сил України;

встановлювати почесні нагрудні знаки головнокомандувача ЗСУ та нагороджу ними військовослужбовців, працівників Збройних сил й інших осіб;

вносити клопотання про відзначення військовослужбовців, працівників 3СУ та інших осіб державними нагородами України і заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;

виконувати інші повноваження відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів.

Відзначимо, що останні 15 років в Україні повноваження начальника штабу і головнокомандувача Збройних сил України виконував одна і та сама людина, пише "24 Канал". Його призначав президент, починаючи з Віктора Ющенка. Раніше в Україні існував окремий начальник штабу. До цього він поєднував свої обов'язки з посадою першого заступника міністра оборони України.

Принципи, які використовували до недавнього часу застаріли, в країнах НАТО їх ніхто не застосовує. Суть розподілу – розділити повноваження штабу ЗСУ та Міністерства оборони. Останнє має бути цивільним органом влади, який буде здійснювати нагляд і ресурсне забезпечення Збройних сил.

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Збройних силах України. Таким чином він завершив перехід ЗСУ на нову систему управління за стандартами НАТО.

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