Зеленський дав генералу часів Януковича високу посаду в Службі зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Відповідний указ №501/2019 у вівторок, 9 липня, був опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником глави Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться у повідомленні.

Валерій Євдокимов у 2013 році обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж він отримав звання генерал-майора.

У 2017-му Євдокимов отримав державну нагороду – Орден Данила Галицького.

Валерій Євдокимов thekievtimes.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський провів нові кадрові зміни в СБУ – призначив Анатолія Дублика й Олександра Карпенка заступниками глави Служби.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!