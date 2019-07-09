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Зеленський дав генералу часів Януковича високу посаду в Службі зовнішньої розвідки

11.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Відповідний указ №501/2019 у вівторок, 9 липня, був опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником глави Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться у повідомленні.

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Валерій Євдокимов у 2013 році обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж він отримав звання генерал-майора.

У 2017-му Євдокимов отримав державну нагороду – Орден Данила Галицького.

Валерій Євдокимов

Валерій Євдокимов

thekievtimes.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський провів нові кадрові зміни в СБУ – призначив Анатолія Дублика й Олександра Карпенка заступниками глави Служби.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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