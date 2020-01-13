Зеленський дав нову посаду дружині: куди влаштував

Президент Володимир Зеленський призначив свою дружину Олену членом ради із питань розвитку комплексу "Мистецький арсенал".

Про це йдеться у відповідному указі президента, який з'явився на сайті глави держави в понеділок, 13 січня.

Зеленський визнав такою, що втратила чинність, статтю 1 указу свого попередника Петра Порошенка від 21 грудня 2016 про попередній склад ради. У результаті офіційно була позбавлена посади співголови Марина Порошенко.

Зеленський дав нову посаду дружині tv.ua

Очолив раду "Мистецького арсеналу" міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Секретаркою призначили гендиректорку державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" Олесю Островську-Люту.

Крім неї, до складу ради увійшли керівник Державного управління справами Сергій Борзов, урядовий уповноважений із питань управління державним боргом Юрій Буца, віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба.

Також наголошується, що в раду, крім Зеленської, увійшли радник президента, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос, філософ і письменник Вахтанг Кебуладзе, заступниця гендиректора Національного художнього музею Ольга Балашова, гендиректорка Національного музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, вчений-економіст Олександр Пасхавер та інші (всього в раді – 16 осіб).

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Українського культурного фонду Марина Порошенко заявила про дострокове припинення повноважень у ньому через тиск Офісу президента.

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