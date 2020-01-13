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13 січня • оновлено в 19:16
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Зеленський дав нову посаду дружині: куди влаштував

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Президент Володимир Зеленський призначив свою дружину Олену членом ради із питань розвитку комплексу "Мистецький арсенал".

Про це йдеться у відповідному указі президента, який з'явився на сайті глави держави в понеділок, 13 січня.

Зеленський визнав такою, що втратила чинність, статтю 1 указу свого попередника Петра Порошенка від 21 грудня 2016 про попередній склад ради. У результаті офіційно була позбавлена посади співголови Марина Порошенко.

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Зеленський дав нову посаду дружині

Зеленський дав нову посаду дружині

tv.ua

Очолив раду "Мистецького арсеналу" міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Секретаркою призначили гендиректорку державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" Олесю Островську-Люту.

Крім неї, до складу ради увійшли керівник Державного управління справами Сергій Борзов, урядовий уповноважений із питань управління державним боргом Юрій Буца, віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба.

Також наголошується, що в раду, крім Зеленської, увійшли радник президента, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос, філософ і письменник Вахтанг Кебуладзе, заступниця гендиректора Національного художнього музею Ольга Балашова, гендиректорка Національного музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, вчений-економіст Олександр Пасхавер та інші (всього в раді – 16 осіб).

Зеленський дав нову посаду дружині: куди влаштував

Скріншот

Зеленський дав нову посаду дружині: куди влаштував

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Українського культурного фонду Марина Порошенко заявила про дострокове припинення повноважень у ньому через тиск Офісу президента.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Мистецький Арсенал
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