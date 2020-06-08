Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки в країні не можна проводити масові розважальні заходи, так як пандемія коронавірусу триває.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав на традиційній нараді щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції.

"Ослаблення карантину врятують економіку, але давайте не забувати, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба і далі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і далі щодня у нас вмирають люди від коронавірусних ускладнень", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський нагадав, що коронавірус нікуди не зник

За словами президента, він не хотів би знову повертатися в жорсткі рамки.

"Тому тримаємо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуємо людям, що правила соціального дистанціювання і масочного режиму повинні діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", – додав він.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що люди повинні усвідомлено сприймати загрозу коронавірусу, яка нікуди не зникла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 10 червня в Україні буде дозволена робота баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.