Зеленський через добу відреагував на розстріл евакуаційної групи на Донбасі
Президент висловив співчуття сім'ям загиблих
Зеленський назвав подію "черговим доказом цинізму, брехливості і нелюдяності бойовиків"
На місце вирушили головнокомандувач ЗСУ і заступник глави Офісу президента
Зеленський відреагував на вбивство військового медика на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає під контролем ситуацію з розстрілом евакуаційної групи на Донбасі, під час якого загинув військовий медик та двоє бійців отримали поранення.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Уточнюється, що на місце виїхали головнокомандувач Збройними силами Руслан Хомчак і заступник глави ОП Роман Машовець.
Зеленський назвав подію "черговим доказом цинізму, брехливості і нелюдяності бойовиків".
"Тут не може бути жодного подвійного трактування. Є конкретний умисний злочин – убивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває", – заявив президент.
Глава держави наголосив, що Україна має жорстко охороняти свої території і відповідати на підлі дії бойовиків. "Україна має чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" того боку", – наголосив Зеленський.
Президент також висловив співчуття сім'ям загиблих. "Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни", – сказав він.
Відзначимо, що раніше посольство США в Україні відреагувало на розстріл евакуаційної групи.
"Ми разом із народом України засуджуємо безперервну жорстку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі і віддаємо данину поваги героїзму багатьох українців, які втратили життя й отримали травми під час хороброго несення служби своєї демократії", – наголосили у відомстві.
Як писав OBOZREVATEL:
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