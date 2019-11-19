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19 листопада • оновлено в 20:36
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Зеленський через агресію Росії підписав важливий закон про кордон України: в чому суть

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення облаштування і утримання державного кордону.

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону" № 232-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 жовтня, передає пресслужба президента.

"Закон дасть змогу створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту державного кордону", – підкреслили у Зеленського.

Наразі українським законодавством не визначено розміри земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд та інших об’єктів прикордонної інфраструктури для забезпечення дотримання режиму державного кордону.

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Водночас лінійні розміри інженерно-технічних споруд та характеристики технічних засобів охорони кордону потребують для їхнього розташування на місцевості відведення смуги земельної ділянки завширшки не менше 50 метрів.

Цей закон вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону "Про державний кордон України", згідно з якими органам Держприкордонслужби надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури.

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у зв’язку з облаштуванням державного кордону.

Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня Зеленський має намір зустрітися з Путіним в рамках "нормандського формату" в Парижі. Президент України вважає, що вирішити питання війни на Донбасі можливо лише при прямих переговорах з главою країни-агресора.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України кордон
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились- раскукарекались...хехе
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Ukraine The
Ukraine The
Проект Стена Яйценюха 2.0
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Чё ещё один забор строить будите, Яйценюк даёт респект, может с его забора начать)?! Это как если бы Мексика, строила забор, чтобы амерекашеки границу не пересекали)!
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