Попереджав про відкрите вторгнення РФ: Зеленський частково "обезголовив" РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Сергія Кривоноса одразу з двох посад.

Наказом глави держави чиновника відсторонили від посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. Про це йдеться в указі глави держави №869/2019, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, Кривоноса наказано вивести з персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Також чиновника звільнили від виконання обов'язків голови цієї комісії.

Аналогічно Кривоноса відсторонили від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Раніше Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його в складі Ради. При цьому Кривонос відзначив, що може багато чого зробити на користь держави і реалізувати безпосередньо те, для чого туди прийшов, зазначає видання "Українська правда".

Нагадаємо, як OBOZREVATEL розповідав про висловлення Кривоноса, який заявив, що Росія має всі можливості для нанесення відкритого військового вторгнення в Україну. При цьому Кремль розробляє різні варіанти – від ракетних ударів до введення військ.

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