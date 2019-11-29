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30 листопада • оновлено в 10:45
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Попереджав про відкрите вторгнення РФ: Зеленський частково "обезголовив" РНБО

6.2т
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Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Сергія Кривоноса одразу з двох посад.

Наказом глави держави чиновника відсторонили від посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. Про це йдеться в указі глави держави №869/2019, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Попереджав про відкрите вторгнення РФ: Зеленський частково "обезголовив" РНБО

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Згідно з документом, Кривоноса наказано вивести з персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Також чиновника звільнили від виконання обов'язків голови цієї комісії.

Аналогічно Кривоноса відсторонили від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Раніше Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його в складі Ради. При цьому Кривонос відзначив, що може багато чого зробити на користь держави і реалізувати безпосередньо те, для чого туди прийшов, зазначає видання "Українська правда".

Нагадаємо, як OBOZREVATEL розповідав про висловлення Кривоноса, який заявив, що Росія має всі можливості для нанесення відкритого військового вторгнення в Україну. При цьому Кремль розробляє різні варіанти – від ракетних ударів до введення військ.

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Автор
Алекс Шухарт
Особи
Володимир Зеленський Сергій Кривонос
Місце
Україна
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Убирают УкраЇнский патриотов, что бы, никто не мешал УкраЇну здавать, ЗЕлёной плесени !!!!
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слава Богу, Зеленский потихоньку избавляется от адептов вoйны с Россией. Маленький плюсик ему за это и пирожок с полки
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3
2
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Кристина Стефанова, Чу*шка,грязная твой ПИРОЖОК никому не нужен, даже ЗЕленскому !!! =))) Так что положи его обратно на полку, какцапка ВОНЮЧАЯ !!! =)) Бу-га-га-га)))
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Крыванос-xyecoc :-D
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1
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Victor Ideiniy, за крываноса обиделся? Не плачь :-)
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0
0
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Кристина Стефанова, Чу*шка, что неосознанно ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ ВЫСКОЧИЛ0 !!! =))) Кто о чём, А КАКЦАПЫ 0 Х*Е и сосать!!! =)) Бу-га-га-га)))
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