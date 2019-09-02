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2 вересня • оновлено в 11:31
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/ Політика

Зеленський був у нестямі: спливли деталі зриву процесу обміну полоненими

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Президент України Володимир Зеленський був у нестямі через втручання опозиційного політика Віктора Медведчука в процес обміну полоненими між Україною і Росією, який зірвався минулої п'ятниці, 30 серпня.

Про це, посилаючись на джерела в Офісі президента, у Facebook написала російська політикиня і блогерка Ольга Курносова. За її даними, саме через Медведчука "сталася заминка операції, хоча були узгоджені вже всі кроки, але хтось злив інформацію".

Полонені моряки

Полонені моряки

"Протягом двох місяців президент Зеленський та його команда ведуть важкі переговори з Росією, й уже в момент обміну з'являється Медведчук і починає піаритися. Зеленський був у нестямі, тому зараз дана команда створити спеціальну групу слідчих в СБУ, яка займеться всіма схемами Віктора Медведчука за останні 4 роки", – повідомила Курносова.

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Обмін полоненими: у Зеленського виступили з обнадійливою заявою
Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 вересня, обміну полоненими між Україною і Росією не буде. За словами одного з українських адвокатів, у Росії чекають указу президента України Володимира Зеленського.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Віктор Медведчук Ольга Курносова
Місце
Україна
Теги
полонені моряки військовополонені Новини Росії
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70rus xxx
70rus xxx
....."всплыли детали срыва ....))А где в статье детали,забыли указать?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Не нужно изобретать велосипед, а вспомните историю Аль Капоне! Преступлений в области уплаты налогов у фигуранта хватит на десятку, как минимум!
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70rus xxx
70rus xxx
Кульшин Владимир, что именно он скрыл?
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70rus xxx
70rus xxx
А как КУМ помешал обмену,что кусок сало принес?Зеля,лопухнулся ты с обменом,так нечего на других валить.
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