Зеленський був у нестямі: спливли деталі зриву процесу обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський був у нестямі через втручання опозиційного політика Віктора Медведчука в процес обміну полоненими між Україною і Росією, який зірвався минулої п'ятниці, 30 серпня.

Про це, посилаючись на джерела в Офісі президента, у Facebook написала російська політикиня і блогерка Ольга Курносова. За її даними, саме через Медведчука "сталася заминка операції, хоча були узгоджені вже всі кроки, але хтось злив інформацію".

Полонені моряки

"Протягом двох місяців президент Зеленський та його команда ведуть важкі переговори з Росією, й уже в момент обміну з'являється Медведчук і починає піаритися. Зеленський був у нестямі, тому зараз дана команда створити спеціальну групу слідчих в СБУ, яка займеться всіма схемами Віктора Медведчука за останні 4 роки", – повідомила Курносова.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 вересня, обміну полоненими між Україною і Росією не буде. За словами одного з українських адвокатів, у Росії чекають указу президента України Володимира Зеленського.

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