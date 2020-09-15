Зеленський: Білорусь може отримати Майдан, якщо влада не піде на діалог

Білорусь може отримати сценарій українського Майдану, якщо влада відмовиться від діалогу з народом.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung. Він підкреслив, що "однозначно підтримує білоруський народ".

Він зазначив, що "люди борються за свободу і за демократію, без агресії і насильства", тому важливо не допустити кровопролиття.

"Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на зразок Майдану. Чого я ще не бачу – але я не фахівець з Білорусі – так це символічного лідера, навколо якого люди можуть згуртуватися. У будь-якому випадку важливо, щоб білоруси самі вирішували своє майбутнє. Жодній країні не дозволяється втручатися у внутрішні справи іншої країни", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади. Зеленський зазначив, що подібні методи неприпустимі по відношенню до власного народу.

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