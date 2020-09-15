Зеленський анонсував терміни нової зустрічі в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що нова зустріч радників лідерів глав "нормандської четвірки" відбудеться протягом 10 днів.

Про це глава держави заявив у вівторок, 15 вересня, на брифінгу у Відні з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом.

"Не можу обіцяти, але, здається, протягом 10 днів має бути, вірю чи сподіваємося, не знаю, як сказати, ще одна зустріч радників, після якої вже має бути зустріч лідерів "нормандської четвірки". Принаймні всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі", – зазначив гарант.

Нагадаємо, що 11 вересня відбулася зустріч радників у "нормандському форматі". Сторони обговорили режим тиші на Донбасі, обмін і доступ до полонених, а також нові раунди переговорів.

Після завершення переговорів глава ОПУ Андрій Єрмак сказав, що їхнім головним результатом стало продовження режиму перемир'я на Донбасі.

Представник Росії, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак зі свого боку заявив, що поки не бачить підстав для проведення нового саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч радників у "нормандському форматі".