Зеленський анонсував реанімацію Ради регіонального розвитку, створеної Порошенком

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір реанімувати Раду регіонального розвитку.

Як йдеться у заяві глави держави на Facebook, відновлення роботи Ради дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій та центральними органами влади.

"Маємо продовжувати реформу децентралізації саме так, як вона й планувалася. Заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей", – зазначив Зеленський.

Він запросив усіх представників місцевої влади та нових політиків у громадах до дискусії про те, як усім разом досягти такої якості життя по всій країні, щоб люди бачили, що "децентралізація – це успіх України".

Нагадаємо, Рада регіонального розвитку – це консультативно-дорадчий орган при президентові України, яка була утворена п'ятим президентом України Петром Порошенком 21 квітня 2015 року.

Указом Зеленського від 18 грудня 2019 року була перейменована на Раду розвитку громад та територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Верховна Рада ухвалила закон про завершення децентралізації в Україні.