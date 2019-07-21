Зеленський анонсував посадки корупціонерів: названі терміни

Команда президента України Володимира Зеленського почне "посадки" корупціонерів після налагодження роботи новообраної Верховної Ради і призначення нового генерального прокурора.

Про це Зеленський заявив у штабі партії "Слуга народу" увечері 21 липня після позачергових виборів у ВР, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується посадок, ми займаємося цим питанням... З'явиться уряд, новий генпрокурор, які будуть працювати над усіма обіцянками, які я давав протягом своєї передвиборної кампанії, і які підтвердила партія "Слуга народу", – заявив Зеленський.

На уточнююче запитання про прізвища майбутнього генпрокурора Зеленський заявив: "Точно не на "Лу-" починається, не на "ко" закінчується".

Зеленський у штабі "Слуги народу" 21 липня Telegram-канал УНІАН

Нагадаємо, 21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися на всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

За підрахунками керівництва парії "Слуга народу", їх представники можуть виграти на 80 мажоритарних округах по всій Україні

Про дані Національного екзит-полу щодо перших результатів голосування читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

Володимир Зеленський заявив, що після формування більшості в новій Раді представить нову кандидатуру на пост генерального прокурора України.

До цього, 11 червня, президент Володимир Зеленський підписав подання на звільнення нинішнього генпрокурора Юрія Луценка, а також міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Ініціювання звільнення генпрокурора заступник голови АП пояснив так: "Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що незважаючи на зміни в законі про прокуратуру щодо того, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру кажуть про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту".

18 червня Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності заявив, що не підтримуватиме подання президента.

2 липня Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути питання про звільнення Луценка.

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