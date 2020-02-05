Зеленський анонсував "нові кадри" в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в уряді можуть з'явитися нові міністри.

Про це глава держави повідомив на брифінгу в Києві, 5 лютого, передає "Ліга".

"Ми продовжуємо вести практику – посилювати уряд. Зараз підбираються ще нові кадри, щоб посилити кілька напрямків, як соціальних, так і економічно", – зазначив гарант.

Володимир Зеленський

Зеленський додав, що на даний момент проводяться зустрічі з різними фахівцями, які проживають як в Україні, так і за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді підтримали звільнення міністра розвитку громад і територій Олени Бабак і відразу ж призначив на її місце главу Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Також, за словами джерела, під загрозою звільнення опинився міністр економічного розвитку Тимофій Милованов.

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