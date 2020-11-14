Зеленський анонсував кадрові перестановки, а Стефанчук – закон про референдум

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові перестановки у владі, які можуть бути розглянуті Верховною Радою. Зі свого боку віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, коли відбудеться голосування щодо законопроєкту про референдум.

У своєму зверненні, опублікованому на YouTube-каналі Офісу президента, глава держави побажав народним обранцям і керівництву ВР якнайшвидшого одужання. Він підкреслив, що парламентаріям доведеться вирішити безліч проблем (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, йдеться про Конституційний суд, державний бюджет і можливі кадрові перестановки.

"Всім депутатам, незалежно від партії, бажаю здоров'я. У цьому році в парламенті ще багато роботи: це і вирішення проблеми з Конституційним судом, і ухвалення бюджету в другому читанні. І можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли в своїй програмі. А тому ніякі віруси не повинні перешкодити нам це зробити", – пояснив Зеленський.

Водночас віцеспікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що наступного тижня може бути розглянутий законопроєкт про всеукраїнський референдум.

Крім нього, заплановано розгляд проєктів законів про систему суспільного здоров'я; віртуальні активи; захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; низка ініціатив для захисту населення під час карантину.

"Всього ми на наступному тижні запланували до розгляду на різних стадіях понад 100 законодавчих актів, і тому сподіваюся, що парламент, навіть незважаючи на те, що будуть не всі народні депутати, зможе ефективно виконати покладену на нього функцію", – підкреслив Стефанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді України через ситуацію з коронавірусом і хворими нардепами можуть перенести частину пленарних засідань. Також в ВР розглядають варіант ухвалення постанови про скасування "карантину вихідного дня".