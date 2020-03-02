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2 березня • оновлено в 12:57
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Зеленська взяла участь у нараді щодо протидії насильству: українці підтримали

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Дружина президента України Олена Зеленська взяла участь в обговоренні проміжних результатів функціонування національної гарячої лінії з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству.

Зустріч відбулася разом з міністром соціальної політики Юлією Соколовською та міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом. Також у робочій нараді взяли участь представники проекту "Розірви коло" Фонду народонаселення ООН в Україні, сказано на офіційному сайті президента.

Там нагадали, що офіційно гаряча лінія запрацювала 11 лютого. Старт онлайн-підтримки постраждалих на всеукраїнському рівні Зеленська анонсувала 20 лютого, під час Міжнародного форуму "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства", організованого Фондом народонаселення ООН в Україні.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

president.gov.ua

"За неповний місяць на номер 1547 надійшло понад 1700 дзвінків. Середня тривалість розмови – 7 хвилин 22 секунди, і, як стверджують фахівці, вона має тенденцію до зростання. Час очікування з'єднання з оператором коливався в межах 11 секунд", – сказано у повідомленні.

На сайті президента також зауважили, що національну гарячу лінію з протидії насильству обслуговують 16 спеціалістів – психологів, соціальних працівників, юристів. На номер 1547 може звернутися кожен, хто потерпає від насильства, та отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України.

"Цим питанням ніхто не займався!" Українці підтримали нову ініціативу Зеленської

president.gov.ua

"Цим питанням ніхто не займався!" Українці підтримали нову ініціативу Зеленської

president.gov.ua

Разом із тим, на сторінці у Facebook Офісу президента України, користувачі почали залишати слова підтримкі першій леді. Вони зазначали, що в Україні цим питанням ніхто раніше серйозно не займався.

"Цим питанням ніхто не займався!" Українці підтримали нову ініціативу Зеленської

president.gov.ua

"Молодець, цим питанням ніхто реально не займався", "Молодець перша леді. Тема насильства в сім'ях гостро стоїть в країні", "Повага першій леді за те, что займається цією проблемою", – сказано у коментарях.

"Цим питанням ніхто не займався!" Українці підтримали нову ініціативу Зеленської

Facebook/ Офіс президента України

"Цим питанням ніхто не займався!" Українці підтримали нову ініціативу Зеленської

Facebook/ Офіс президента України

"Цим питанням ніхто не займався!" Українці підтримали нову ініціативу Зеленської

Facebook/ Офіс президента України

"Цим питанням ніхто не займався!" Українці підтримали нову ініціативу Зеленської

Facebook/ Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня стало відомо, що Володимир Зеленський призначив свою дружину Олену членкинею ради з питань розвитку комплексу "Мистецький Арсенал".

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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