"Цим питанням ніхто не займався!" Українці підтримали нову ініціативу Зеленської

Дружина президента України Олена Зеленська взяла участь в обговоренні проміжних результатів функціонування національної гарячої лінії з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству.

Зустріч відбулася разом з міністром соціальної політики Юлією Соколовською та міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом. Також у робочій нараді взяли участь представники проекту "Розірви коло" Фонду народонаселення ООН в Україні, сказано на офіційному сайті президента.

Там нагадали, що офіційно гаряча лінія запрацювала 11 лютого. Старт онлайн-підтримки постраждалих на всеукраїнському рівні Зеленська анонсувала 20 лютого, під час Міжнародного форуму "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства", організованого Фондом народонаселення ООН в Україні.

Олена Зеленська president.gov.ua

"За неповний місяць на номер 1547 надійшло понад 1700 дзвінків. Середня тривалість розмови – 7 хвилин 22 секунди, і, як стверджують фахівці, вона має тенденцію до зростання. Час очікування з'єднання з оператором коливався в межах 11 секунд", – сказано у повідомленні.

На сайті президента також зауважили, що національну гарячу лінію з протидії насильству обслуговують 16 спеціалістів – психологів, соціальних працівників, юристів. На номер 1547 може звернутися кожен, хто потерпає від насильства, та отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України.

president.gov.ua

president.gov.ua

Разом із тим, на сторінці у Facebook Офісу президента України, користувачі почали залишати слова підтримкі першій леді. Вони зазначали, що в Україні цим питанням ніхто раніше серйозно не займався.

president.gov.ua

"Молодець, цим питанням ніхто реально не займався", "Молодець перша леді. Тема насильства в сім'ях гостро стоїть в країні", "Повага першій леді за те, что займається цією проблемою", – сказано у коментарях.

Facebook/ Офіс президента України

Facebook/ Офіс президента України

Facebook/ Офіс президента України

Facebook/ Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня стало відомо, що Володимир Зеленський призначив свою дружину Олену членкинею ради з питань розвитку комплексу "Мистецький Арсенал".

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