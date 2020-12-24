Зеленська розповіла, як її чоловік змінився за час президентства

Перша леді Олена Зеленська вважає, що її чоловік Володимир Зеленський не надто змінився за час президентства.

Як сказала вона в інтерв'ю НВ, усі "заводські людські настройки" Володимира залишилися тими ж.

"Як професіонал, думаю, він росте. Він дуже швидко вчиться і вникає в усе, над чим працює. Звичайно, він став більш зважений в рішеннях і в словах, тому що від цього залежить дуже багато людей. Може бути, в цій сфері він трохи змінився", – зазначила Зеленська.

При цьому вона запевнила, що не дає чоловікові політичні поради.

"Політичні – ні. Я намагаюся не вникати в глибоко політичні теми. Мені здається, йому є кому радити", – додала перша леді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше джерела в Офісі президента підтвердили, що Зеленська може давати президенту поради, однак на його рішення не впливає.