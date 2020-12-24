Зеленська дала велике інтерв'ю про зміни в чоловікові і новий дім: головні тези

Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв'ю, в якому розповіла про те, як їй живеться на державній дачі, про зміни, які відбулися з її чоловіком у статусі президента, і про критику на свою адресу.

Також дружина глави держави поділилася з українцями своїми спостереженнями за тим, як вона може впливати на нього. OBOZREVATEL зібрав головні тези бесіди журналістів з дружиною українського лідера.

Новий дім

Зеленська зізналася, що погодилася переїхати жити в резиденцію президента в Конча-Заспі тільки під натиском умовлянь служби охорони. За словами першої леді, вона не вважає це місце своїм домом.

"Це ж не дім. З перших днів служба охорони нас вмовляла, змушувала, благала переїхати в це місце, де вони зможуть виконувати свої функціональні обов'язки... Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати", – сказала дружина президента.

Розповідаючи про нове житло, вона зізналася, що спочатку була незадоволена його зовнішнім виглядом і розмірами.

"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", – зазначила перша леді України.

Як змінився Зеленський?

За словами Зеленської, її чоловік у новому статусі змінився тільки з професійного погляду, але не як людина.

"Як професіонал, думаю, він росте. Він дуже швидко вчиться і вникає в усе, над чим працює. Звичайно, він став більш зважений у рішеннях і в словах, тому що від цього залежить дуже багато людей. Можливо, у цій сфері він трохи змінився", – розповіла дружина глави держави.

Також вона запевнила, що ніколи не дає йому політичних порад і навіть намагається не вникати в такі теми.

Вплив сім'ї на президента

Перша леді відверто розповіла про те, що може впливати на поведінку свого чоловіка. Так, вона озвучує йому своє невдоволення певними рішеннями або вчинками і може сміливо висловлювати власну думку.

"Але це не означає, що він ухвалить якесь рішення через те, що я щось в інтернеті прочитала... Він все одно ухвалить рішення таке, як йому потрібно", – запевняє Зеленська.

Критика першої леді

Зеленська зазначила, що спокійно реагує на критику свого стилю, оскільки не прагне подобатися абсолютно всім. Водночас, додала вона, її засмучує, коли люди переходять на особистості або демонструють негативні емоції безпідставно.

"Не можна сказати, що мета мого життя – подобатися всім. Звичайно, не хочеться, щоб тебе обзивали. Це не дуже приємно. Деякі моменти я могла прорахувати, я знала, що "ой, зараз буде". Тоді це весело. А коли просто на рівному місці, ти думаєш: а навіщо це роблять?" – заявила Зеленська.

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