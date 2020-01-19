Зеленський зустрів траурний борт з Ірану: фото з місця подій

Президент України Володимир Зеленський з іншими представниками керівництва країни зустрів у неділю, 19 січня, в аеропорту "Бориспіль" борт з тілами загиблих в катастрофі літака "МАУ" в Ірані.

Літак приземлився о 11:05 під звуки траурного маршу (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Крім Зеленського на заході були присутні голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак, генпрокурор Руслан Рябошапка, голова СБУ Іван Баканов та інші.

Зеленський зустрів борт із жертвами авіакататстрофи Скріншот з відео

Зеленський зустрів борт із жертвами авіакататстрофи Скріншот з відео

Зеленський зустрів борт із жертвами авіакататстрофи Скріншот з відео

Зеленський зустрів борт із жертвами авіакататстрофи Скріншот з відео

Зеленський зустрів борт із жертвами авіакататстрофи Скріншот з відео

Зеленський зустрів борт із жертвами авіакататстрофи Скріншот з відео

Зеленський зустрів борт із жертвами авіакататстрофи Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) загинули 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.

19 січня їх політ остаточно закінчиться. Тіла загиблих українців доставили в аеропорт "Бориспіль". Там пройде церемонія прощання.

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