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Зелені закликали Меркель вимагати у Путіна звільнення Сенцова

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Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.Голова фракції партії "Союз 90/Зелені" у Бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним виступити за звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії. Випадок Сенцова показує, "наскільки погано все з захистом прав людини при Путіні", заявила Ґерінґ-Екардт в інтерв'ю агентству AFP, опублікованому в суботу, 18 серпня.

"При всій необхідності діалогу з Путіним уряду Німеччини не слід нехтувати нашими власними цінностями", - вважає очільниця парламентської фракції Зелених. З авторитарним російським президентом і його корумпованим режимом не можна продовжувати взаємодію в "некритичному звичайному режимі", підкреслила вона.

"Меркель повинна дати зрозуміти, що продовжувати утримувати Сенцова як політичного заручника неприйнятно. Якщо його незабаром не відпустять, це призведе до значного погіршення відносин між Росією і Європою", - застерегла голова опозиційної фракції. Вона назвала "жорстоким і нелюдським" той факт, що Сенцов "після легітимної критики протиправної російської окупації Криму" був засуджений "за сфабрикованою справою" до 20 років колонії в Сибіру.

Катрін Ґерінґ-Екардт також додала, що Меркель повинна пояснити президенту РФ, "що європейські санкції можуть бути послаблені тільки після того, як Путін закінчить військову агресію проти України і будуть реалізовані мінські домовленості".

Анґела Меркель зустрінеться з Володимиром Путіним у замку Мезеберг - резиденції німецького уряду, розташованій за 70 кілометрів на північ від Берліна - увечері 18 серпня. Основними темами переговорів лідерів двох держав стануть конфлікт у Сирії та ситуація на Сході України, а також питання співпраці у сфері енергетики.

Нагадаємо, в серпні 2015 року російський суд засудив режисера Олега Сенцова до 20 років колонії, визнавши винним у "підготовці терактів в Криму". В середині травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування. Він пообіцяв припинити його, якщо російська влада звільнить українських політичних в'язнів.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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