Головна Новини
12 вересня • оновлено в 22:34
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Зелені чоловічки": в мережі запустили флешмоб через скандал із Геращенко

4.1т Читати матеріал російською

Критики президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" запустили інтернет флешмоб із хештегом "зелені чоловічки".

Так вони відповіли на те, що 12 вересня Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту позбавив співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права відвідувати ВР протягом п'яти пленарних днів.

Ірина Геращенко у ВР

Ірина Геращенко у ВР

Колаж

Зокрема, десятки постів, супроводжуваних цих хештегом, з'явилися у Facebook. Деякі користувачі опублікували фото із заклеєним зеленими стрічками ротом і середнім пальцем.

Новини
Тотальний контроль "слуг": журналісти зняли показову переписку в залі Ради
"Зелені чоловічки": в мережі запустили флешмоб через скандал із Геращенко

Скріншот

"Зелені чоловічки": в мережі запустили флешмоб через скандал із Геращенко

Скріншот

"Зелені чоловічки": в мережі запустили флешмоб через скандал із Геращенко

Скріншот

"Зелені чоловічки": в мережі запустили флешмоб через скандал із Геращенко

Скріншот

"Зелені чоловічки": в мережі запустили флешмоб через скандал із Геращенко

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Геращенко назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом". Вона неодноразово критикувала ініціативи партії і її політику.

Глава Комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко викликав Геращенко на засідання комітету.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
фотографии соцмережі Партія Слуга народу політика Facebook Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
13
Смішно
15
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да засуньте этот палец Парашэнке в очко и оближите.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ванзуряк Константин
Ванзуряк Константин
Какие вы уебища,вы только лома в колеса умеете мерзавцы,мародеры и конченые антиУкраинцы,все эти тупорылые флэшмобы себе на дуапу одевайте.Зеленский добряга,давно садить вас и надолго надо.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel