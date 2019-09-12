"Зелені чоловічки" створили дисидента": Геращенко заборонили відвідувати Раду через "Слугу народу"

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту більшістю голосів позбавив співголову депутатської фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права відвідувати ВРУ протягом п'яти пленарних днів.

Про це повідомив ексрадник п'ятого президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook. Він нагадав, що 11 вересня Геращенко розмістила в мережі лист, де її викликали на засідання.

"Щойно регламентний комітет більшістю голосів позбавив Іру права відвідувати Верховну Раду України протягом п'яти пленарних днів. Їй просто закрили рот. Стаття 51 пункт 5 Регламенту ВР. "Зелені чоловічки" створили першого сучасного українського дисидента", – написав Бірюков.

Геращенко заборонили відвідувати Раду через "Слугу народу"

Ситуацію прокоментував і політолог Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

"Зе-команда пробила чергове дно. Ірина Геращенко позбавлена права приймати участь у засіданнях за оціночне судження! Ще раз, депутат, який як політик дав оціночне судження, був за це покараний!" – написав він.

Також Таран передав "привіт" тим, "хто каже, що в країні немає диктатури, авторитаризму чи наступу на свободу слова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко викликав Геращенко на засідання комітету. Вона пов'язує все з нещодавнім висловлюванням. Адже раніше депутат назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".

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