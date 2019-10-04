"З'єднуватись – смерті подібно!" Гордон закликав Зеленського обгородити Донбас і Крим парканом

Журналіст Дмитро Гордон закликав обгородити Україну парканом від Криму і Донбасу, щоб з окупованих територій не "просочилися" вороги.

Відповідну заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Я категоричний противник домовленостей з Російською Федерацією. Я повторю те, що сказав уже президенту Зеленському. На цих переговорах нас все одно обдурять. Путін не стримає слово, як не тримає ніколи", – сказав він.

Гордон закликав Зеленського обгородити Донбас і Крим парканом Скріншот з відео

"У нас є Донбас і Крим – це територія України. Люди, які могли щось робити, поїхали. Залишилися не друзі України. Якщо ми запустимо ворогів ще й сюди, буде крах взагалі. Тому мій рецепт – відгородитися парканом і будувати економіку на решті територій, показати квітучу країну, щоб повернулися Крим і Донбас. З'єднуватись із ними – смерті подібно", – додав Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський озвучив план дій щодо деокупації Криму і Донбасу.

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