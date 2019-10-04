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6 жовтня • оновлено в 18:11
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"З'єднуватись – смерті подібно!" Гордон закликав Зеленського обгородити Донбас і Крим парканом

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Журналіст Дмитро Гордон закликав обгородити Україну парканом від Криму і Донбасу, щоб з окупованих територій не "просочилися" вороги.

Відповідну заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Я категоричний противник домовленостей з Російською Федерацією. Я повторю те, що сказав уже президенту Зеленському. На цих переговорах нас все одно обдурять. Путін не стримає слово, як не тримає ніколи", – сказав він.

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Гордон закликав Зеленського обгородити Донбас і Крим парканом

Гордон закликав Зеленського обгородити Донбас і Крим парканом

Скріншот з відео

"У нас є Донбас і Кримце територія України. Люди, які могли щось робити, поїхали. Залишилися не друзі України. Якщо ми запустимо ворогів ще й сюди, буде крах взагалі. Тому мій рецептвідгородитися парканом і будувати економіку на решті територій, показати квітучу країну, щоб повернулися Крим і Донбас. З'єднуватись із нимисмерті подібно", – додав Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський озвучив план дій щодо деокупації Криму і Донбасу.

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Особи
Дмитро Гордон Володимир Зеленський
Теги
Крим Донбас
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Каварзин Ипполит
Каварзин Ипполит
Прошу извинить. В коменте написал "любовник Пасхавэра", а надо было написать "любовник Познэра"! Виноват, хотя разница и не большая, вероятно!
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Каварзин Ипполит
Каварзин Ипполит
Еврея Гордона, любовника еврея Пасхавэра, за провокационные слова, за противоставление украинцев в тюрьму, паскуду, в камеру пресса, чтобы понял то, что народ Украины неделим, что территория Украины неделима! Но лучше, конечно, переехать Гордона 44 тонным дорожным катком!
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Каварзин Ипполит
Каварзин Ипполит
Вот и началось! Еврей открыто призывает к дележу Украины, в надежде на то, что и евреи Израиля что-то да и украдут!
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