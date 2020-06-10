29 травня міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сіятро заявили про домовленість щодо створення “УГОРСЬКОГО РАЙОНУ” на базі Берегівського району в Закарпатті.

Нагадаю, що праві партії Угорщини вже не один рік пропагують ідею Угорської автономії на Закарпатті – то у формі культурної чи економічної автономії, то у формі “угорського виборчого округу”. Українська влада у період діяльності всіх президентів, включно із Януковичем, заперечували ідеї створення “етнічних районів” як загрозу унітарності держави. Найпослідовнішими борцями за “Угорське Закарпаття” виступає угорська праворадикальна партія “ЙОББІК”, яка за останні роки із маргінального об`єднання перетворилася на другу парламентську партію країни. В минулому році керманич “ЙОББІКа” Томаш Шнайдер перебуваючи в Берегівському районі знову закликав створити “автономію регіону від Києва”.

Подібну позицію, хоча й більш стримано, займає і правляча партія прем`єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “ФІДЕС”.

І от, несподівано, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба фактично підтримав програму партії “ЙОББІК”.

І тут нічого смішного, окрім назви угорської партії, для національних інтересів України немає!

Адже зрозуміло, що ідея створення етнічних автономій в Україні – це давній план імперської Росії по розвалу незалежної України. “Російська автономія” на Донбасі, “Угорська” – в Закарпатті, “Румунська” – на Буковині, “Болгарська” – на Одещині це кінець не лише унітарної і соборної держави, це кінець України як держави!

Переконаний, що міністр закордонних справ України повинен невідкладно поінформувати ВР і весь український народ про зміст домовленостей із Угорщиною та прояснити:

чи мав він відповідні доручення від Президента на такі дії?

З огляду на відповіді Дмитра Кулеби потрібно діяти – звільняти Міністра або розпочинати процедуру імпічменту Президента за державну зраду у відповідності до статті 111 Конституції України.

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