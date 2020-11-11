За моєї пам’яті влада щонайменше втретє вирішила розробити державну програму "Здорова нація".

Була програма "Здоров‘я нації" на 2002-2011 роки і програма "Здорова нація" на 2009-2013 роки.

Зрозуміло, що ні першу, ні другу ніхто повністю не виконав!

У мене складається враження, що наші можновладці в Києві та на місцях починають думати про здорову націю на наступний день після власного захворювання на ковід!

Проте, щоб рішення влади були адекватними, потрібно бодай переглянути те, що встигли зробити і що не змогли зробити попередники, а вже потім відкривати Україні "нову національну ідею".

Тут хочу просто нагадати про свої Постанови:

– щодо лікування посадовців виключно в українських державних та комунальних закладах охорони здоров‘я від 2006 року;

– щодо передачі із ДУС при Президентові до МОЗ 4 елітних закладів Феофанії для лікування та реабілітації ветеранів та інвалідів війни від 2014 року, які теж влада не спішила підтримувати!

А ще – я втратив мандат депутата в 2016 році, бо розкритикував владу за тотальне скорочення фінансування проектів здорового способу життя, фізичної культури, охорони здоров‘я, освіти, екології…

Також, нагадаю, що команда Рідної країни вже біля 15 років реалізує програму "Здоровим і спортивним бути модно" без бюджетних грошей і ми готові допомогти вже нинішній владі у справі творення здорової нації.

Але якщо це щиро, а не тому що ковід!