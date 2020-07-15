Сьогодні ВР розглянула законопроект депутатів із фракції Зеленського і Порошенка, який дозволяє працювати помічниками народних депутатів всім охочим, без вищої чи навіть середньої спеціальної освіти. Для остаточного рішення депутатам забракло 2 голосів і тому 280 депутатів далі будуть допрацьовувати цю ідею. 224 прихильники такого підходу до підбору кадрів – це депутати з фракції Зеленського та Медведчука.

Нагадаю, що у суспільстві досі тривають дискусії щодо депутатів-телепнів, які випадково потрапили до вищого законодавчого органу країни й не встигли отримати вищої чи бодай середньо спеціальної освіти, як планується узаконити й статус "безосвітніх" помічників депутатів, яких ми фінансуємо із бюджету.

Інформую, що утримання депутатів, їх помічників та загалом ВР коштує нам лише у 2020 році біля 2 мільярдів гривень.

Зате тепер помічниць чи помічників можна набирати прямо із знаменитих сайтів знайомств або моделей.

Нагадаю, що мій законопроект про обов‘язковість вищої освіти для депутатів ВР не підтримали у попередньому скликанні, а нині вважається, що для написання законів і управління державою достатньо пройти Трускавецькі курси або бути у родинних чи інших близьких стосунках із "законотворцями".

Водночас, ця ж група авторів пропонує також збільшити фінансування на утримання помічників депутатів на 85 мільйонів гривень.Тепер загальні видатки на утримання помічників народних депутатів на рік сягатимуть майже півмільярда гривень!

Ленінським, точніше Зе-ленінським шляхом йдуть депутати Верховної Ради України!

П.С. Слова “кухарка”, “модель” і “таксист” використовую як народні метафори й жодним чином не хочу образити професійних та патріотичних працівників кулінарного, модельного та авто-напрямів!

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